Олигарх-иноагент Ходорковский отказался покупать релокантов-иноагентов, лишившихся финансирования USAID

Лишенные финансирования от закрывшейся USAID российские иноагенты не могут рассчитывать на помощь.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходорковский заявил, что ему неинтересны эти проекты бывших соотечественников, потому что они якобы являются либо мелкими, либо самодостаточными.

«Я не хочу, чтобы, знаете, мне голову забивали тем, что «а вот вы, наверное, хотите купить». Я уже сегодня не выдержал, у меня уже, так сказать, тоже иногда зла не хватает.

Кого я хочу купить?! Феминистскую организацию хочу купить? Или там этих, деколонизаторов, или кого я хочу купить? Медиа? Окей, «Дождь», он за грантом не придёт. Они, так сказать, там достаточно богатые люди в основателях. И, в общем, насколько я понимаю, справляются.

И «Медуза» как-то справляется, и Кац, как мы знаем, справляется, да? Ну, я уж не говорю о «Публичной политике» вместе с «Навальный LIVE».

А остальные, ну, вы извините, всё-таки «Ходорковский LIVE» — мой личный канал, он всё-таки достаточно крупномасштабное явление, чтобы я сильно хотел что-нибудь мелкое добирать, ну, смысл-то какой…

В общем, честно скажу, даже если меня будут очень просить, я ничего из ныне существующего на рынке покупать не собираюсь», – отрезал Ходорковский.