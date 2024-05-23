Олигарх-иноагент сравнил уровень воровства в ВСУ и российской армии

Елена Острякова.  
23.05.2024 17:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский со своими «коллегами» провел расчеты трат министерств обороны России и Украины и пришел к выводу, что в «братских» военных ведомствах «воруют одинаково».

Об этом он заявил в интервью журналисту-иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский со своими «коллегами» провел расчеты трат министерств обороны России и Украины...

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«Мы пришли к единодушному выводу, что мы должны дисконтировать денежные потоки на производство вооружений и военной техники приблизительно на 40% – и с той, и с другой стороны. Это наша независимая экспертная оценка. Понятно, что 40% – это не только воровство. Воровство мы оценили в районе 10-20%, а остальное – разные другие события, в том числе и ошибки, и огневое противодействие друг другу. Но в общем количество вооружений, которое доходит до фронта, по сравнению с тем, что было оплачено, на 40% надо уменьшать», – трепался Ходорковский.

Тот факт, что во время украинского «контрнаступа» прошлого года Россия смогла построить мощные укрепления, а Украина в этом году в Харьковской области – нет, олигарх объясняет тем, что изначально выделенные суммы были больше. Что касается коррупционного беспредела в Пентагоне, тут госизменник предсказуемо набрал в рот воды.

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