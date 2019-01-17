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17.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Экономика
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Олигарх-майданщик плачется, что Украина теряет независимость

В наблюдательные советы крупнейших государственных компаний Украины введены иностранные граждане.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил украинский олигарх, экс- губернатор Донецкой области, а ныне депутат Верховной рады Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Нефтегаза» – мы на сегодня не доверяем нашим, украинцам. В «Укрзализныце» у нас наблюдательный совет – иностранцы, у нас, к сожалению, в «Нефтегазе» – иностранцы. Мы сегодня полностью отдаем нашу независимость. Это абсолютно неправильно. Нет здесь профессионалов? Нет здесь патриотов? Нет порядочных людей? Да есть, полно их. Только они сегодня не работают с этой властью потому что им не доверяют», – сказал Тарута.

Примечательно, что должность губернатора Тарута получил уже после государственного переворота 2014 года, которому он оказывал поддержку. Также он призывал заниматься переброской оружия и диверсантов на территории ЛДНР.

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