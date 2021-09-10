Олигарх Пинчук под ухмылки Зеленского с женой предложил отметить Новый год в Крыму

Олигарх Пинчук под ухмылки Зеленского с женой предложил отметить Новый год в КрымуНовости Украины
Украина должна ставить задачу возвращения Крыма под контроль Киева уже в самой ближайшей перспективе.
С таким предложением в рамках проводимого в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» выступил ее инициатор, олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
Пинчук расхвалил созданную Киевом так называемую «Крымскую платформу» и пообещал поддерживать ее.
«Спасибо, что вы создали и успешно интегрировали «Крымскую платформу». Это крайне важная инициатива. Господин президент, не могу сказать, что я поддерживаю все ваши инициативы, но эта инициатива – она крайне фундаментально важна для Украины и всего мира, и она имеет огромный потенциал. «Ялтинская европейская стратегия» – это инициатива частного сектора и гражданского общества. Мы с радостью поддержим «Крымскую платформу» со всех сторон», – сказал олигарх.
«Позвольте мне сделать небольшое предложение – мы знаем, что на этой неделе все евреи праздновали Новый год, на следующей неделе все евреи в мире будут праздновать Йом-кипур. Уже тысячи лет в конце Йом-кипура они говорят, что в следующем году будет. Я предлагаю это сделать главным лозунгом «Крымской платформы» – в следующем году в Крыму. Если вы поставите этот слоган на официальный бланк, мне интересно посмотреть, сколько глав государств подпишут его», – заявил Пинчук.
В это время президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой весело улыбались и шептались о чем-то на первом ряду в зале».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.