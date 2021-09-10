Олигарх Пинчук под ухмылки Зеленского с женой предложил отметить Новый год в Крыму

10.09.2021 11:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна ставить задачу возвращения Крыма под контроль Киева уже в самой ближайшей перспективе.

С таким предложением в рамках проводимого в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» выступил ее инициатор, олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пинчук расхвалил созданную Киевом так называемую «Крымскую платформу» и пообещал поддерживать ее.

«Спасибо, что вы создали и успешно интегрировали «Крымскую платформу». Это крайне важная инициатива. Господин президент, не могу сказать, что я поддерживаю все ваши инициативы, но эта инициатива – она крайне фундаментально важна для Украины и всего мира, и она имеет огромный потенциал. «Ялтинская европейская стратегия» – это инициатива частного сектора и гражданского общества. Мы с радостью поддержим «Крымскую платформу» со всех сторон», – сказал олигарх.

«Позвольте мне сделать небольшое предложение – мы знаем, что на этой неделе все евреи праздновали Новый год, на следующей неделе все евреи в мире будут праздновать Йом-кипур. Уже тысячи лет в конце Йом-кипура они говорят, что в следующем году будет. Я предлагаю это сделать главным лозунгом «Крымской платформы» – в следующем году в Крыму. Если вы поставите этот слоган на официальный бланк, мне интересно посмотреть, сколько глав государств подпишут его», – заявил Пинчук.

В это время президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой весело улыбались и шептались о чем-то на первом ряду в зале».