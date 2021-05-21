Олигархат готовит замену партии Зеленского

21.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» не способны играть роль выразителей национальных интересов, а потому украинская олигархия создаст альтернативу им в виде новой общенациональной политической силы.

«Укрлайф» заявил директор стратегической группы «София Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Зеленский выглядит очень одинокой фигурой. Он окружен 3 – 5 советниками со своими интересами. Его система, созданная как коалиция «Слуга народа» носит характер такого пока еще не разбегающегося, но консорциума интересов. Причем там превалируют интересы либо региональных элит, которые послали своих менеджеров, либо бизнеса, который всегда занимает свою конъюнктурную позицию», – отметил Ермолаев.

«Поэтому вопрос в новой конфигурации. Для олигархии, которая может столкнуться с угрозой изменения экономической геостратегии Украины вопрос будет не в борьбе с Зеленским и не в поражении политической силы («зеленые» не выглядят серьезной политической силой, которая попадет в новый парламент), сколько в формировании своей доктринированной политической силы», – сказал эксперт.

Им нужно будет завоевать доверие не только избирателя, но и доверие региональных политических групп как носителей национальных интересов – то, чего их сейчас лишают. Грубо говоря, олигархии предстоит решить задачу стать субъектом, проводником и распорядителем части национальных интересов. А значит ее единственный выход – попытаться подготовить и поддержать политические силы, которые тоже будут выглядеть как общенациональные. Время, когда политические силы формировались по принципу отдельного региона, уходит. Чтобы вернуть себе власть нужно вновь претендовать на роль национальной», – резюмировал политолог.