Олигархи Донбасса и украинские выборы

21.03.2019, Киев, Сергей Устинов

Часто приходится слышать, что украинские выборы, мол, неинтересны на неподконтрольной части Донбасса – той, которая ДНР и ЛНР. Между тем, верно это утверждение лишь в той части, что луганчане и дончане в подавляющей массе в этих выборах не участвуют и повлиять на их результат не могут. Однако крупные экономические игроки, имеющие серьезные интересы и активы в ЛДНР, не только живо интересуются украинскими выборами, но и делают на них свои ставки, поддерживая медийно и финансово целый ряд кандидатов.

Среди наиболее известных ставок – поддерживаемые ахметовским «Оппоблоком» Александр Вилкул и продвигаемый Виктором Медведчуком Юрий Бойко. В программах обеих есть место и для «неподконтрольного» Донбасса. Его предлагается вернуть в состав Украины. Различие в том, что по версии Бойко у ЛДНР будет некая автономия, а по версии Вилкула, инструментом возврата должны стать вооруженные миротворцы от ООН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Гораздо менее известен на Донбассе тот факт, что верные тактике раскладывания яиц в разные корзины Ринат Ахметов поддерживает также Олега Ляшко и даже Петра Порошенко, информация о деятельности которого на принадлежащем олигарху канале «Украина» в разы перекрывает время, отводимое как Вилкулу, так и Ляшко.

При этом, что Порошенко, что Ляшко, в отношении ЛДНР занимают воинственно-непримиримую позицию и видят возврат территорий исключительно на условиях Киева.

И уж совсем мало кому на Донбассе известно, что главной ставкой беглого младоолигарха из окружения Януковича Сергея Курченко является депутат-мажоритарщик от БПП и по совместительству главный украинский социал-демократ Сергей Каплин. Сам по себе данный персонаж малоинтересен, да и перспективы не то что стать президентом, а даже набрать больше 1 % голосов на этих выборах у него призрачные. А про Донбасс в отличие от Вилкула, Бойко или Ляшко в его программе нет вообще ни слова. Как будто на Украине и нет никакой войны и не гибнут люди. Зато много ядреного популизма вроде обещаний снизить цену на газ в четыре раза.

Вместе с тем, даже подкормка такого маргинального кандидата позволяет Курченко незримо присутствовать в украинской политике, а на медиаполе он и так влияет, имея в собственности сайт «Корреспондент», журнал «Фокус» и сеть городских порталов «Вгороде юа». К тому же, не стоит забывать о том, что пусть сейчас Каплин и без шансов, однако спонсор поставил «своего человечка» на потенциально плодоносную жилу. Ведь, в условиях разгрома КПУ, ее электорат никуда не делся, а запрос на левую идеологию в стране присутствует. Другое дело, что власть пытается подсунуть людям суррогат – такой же, как и «аваковская» Соцпартия во главе с Ильей Кивой.

Все эти фейковые проекты еще и являются помощью режиму – ведь тогда у Запада нет повода предъявлять претензии по поводу зачистки левых политических сил на Украине после 2014 года.

При этом, тот же самый Курченко играет серьезную роль в экономике непризнанных республик через предприятие «Внешторгсервис», замыкающее на себе значительную часть экспортных операций по вывозу за рубеж продукции работающих в ЛДНР заводов и фабрик. Особенно усилились позиции Курченко после гибели в прошлом году экс-главы ДНР Александра Захарченко. Так что тезисы первых лет после майских референдумов о том, что республики прогнали украинских олигархов, в настоящий момент, мягко говоря, нуждаются в серьезной корректировке. По сути, имеет место концентрация влияния в руках одной олигархической группировки, которая вовсю пользуется своим монопольным положением.

А на интересы рядовых жителей Донбассак этим людям плевать. Имея экономическое и политическое влияние по обе стороны фронта, такие господа всерьез рассчитывают, что при любом исходе нынешнего конфликта на выходе будет как в известной поговорке: «Кто при немцах жил, тот и сейчас живет».