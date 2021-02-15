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15.02.2021, Киев, Игорь Петров
 
Беспорядки, Дзен, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Олигархи готовятся рвать на куски Зеленского – эксперт

Новости Украины

Необходимость возвращать огромные суммы денег по внешним кредитам подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского и его команду к радикальным шагам, которые вызовут бунт олигархов.

Об этом в беседе на канале UKRLIFE.TV! заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский сейчас лихорадочно ищет точку опоры. Денег нет. А возвращать долги (по внешним кредитам) надо. В ближайшей перспективе 150 млрд грн отдать? А денег нет. Что делать. Очевидно, в духе обнародованной доктрины «радикального центризма» мы увидим довольно радикальные шаги команды Зеленского.

К чему они приведут? Я говорю прямо: мы можем столкнуться с бунтом олигархов. Естественно, в первых рядах они не будут, они вытолкнут на авансцену других. ФОПы уже отборились – на Майдане по-прежнему палатки стоят. Да, там немного людей, но за Майдан «зацепились», – отметил Андрей Золотарев.

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