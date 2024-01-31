Олигархи и оппозиция сделали ставку на главкома Залужного – экс-депутат Рады

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Вокруг фигуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве президента договариваются между собой даже противоборствующие оппозиционеры вроде экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом в эфире интернет-канала «Baltnews» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вокруг фигуры главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве президента договариваются между собой даже противоборствующие...

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«Сейчас Порошенко, Разумков, Томас Фиала с «соросятами», Ринат Ахметов и все олигархи, многие, причем, даже средний бизнес уже вкладываются в Залужного. Там же и Юлия Тимошенко. Они, кстати, между собой постоянно договариваются, каждый раз о своем, друг друга кидают, но в целом они все против Зеленского», – сказал политик.

«Забавно – Порошенко встретился с Тимошенко, сказал о том, что «мне ничего не нужно, ты пойдешь в президенты, американцы все равно не отпустят Украину, поставят своего премьера, а я буду министром иностранных дел». Тут же встречается с Залужным, говорит: «Ты – наш президент, я буду премьером, Разумков будет спикером» и так далее. Получается такая ситуация», – заявил Царев.

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