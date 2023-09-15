Олигархи не хотят сбивать цены на топливо в России – пришлось просить о помощи Лукашенко

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Белоруссия поставила в Россию дизельное топливо в объемах, о которых попросило правительство РФ.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Сочи на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу вас проинформировать: мы стабилизировали ситуацию со сложностями на рынке. Поставили столько, сколько надо было РФ. Сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина. Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки для внутреннего потребления, это не проблема», – сказал Лукашенко.

Путин поблагодарил коллегу за поддержку.

Ненавидящий Лукашенко российский политолог Андрей Суздальцев не удержался от напоминания о том, что дизтопливо Белоруссия производит из российской нефти, поставляемой по льготным ценам.

«Это традиционный подход белорусского руководства к поставкам российской нефти по «союзным» ценам, основанном на менталитете: белорусам все должны, а Россия тем более…», – написал Суздальцев в своем тг-канале.

Однако ради справедливости необходимо отметить, что российские производители не захотели поддерживать государство в условиях кризиса.

«В момент топливного кризиса в России нефтяники резко сокращают производство бензина (-5,9% за неделю) и дизеля (-3%). На этом фоне рост цен резко ускоряется: бензин +0.7% за неделю, дизель +1,7% – MMI», – пишет обозреватель телеканала «Царьград» Юрий Пронько.

Экономист Игорь Липсиц замечает:

«Когда на рынке олигополия, то никто и не будет бросаться закрывать дефицит ростом выпуска – читайте учебники по экономтеории… Коллапс топливного рынка в РФ усиливается».

По данным «Коммерсанта», в правительстве РФ планируют ограничить серый экспорт бензина на внешние рынки.

Средняя розничная стоимость дизельного топлива за последние две недели выросла почти на 2%. Показатель превысил 62,5 руб. за литр, но в отдельных регионах цены доходят и до 80 руб. за литр. Следом дорожает и бензин, сообщает «Росстат».