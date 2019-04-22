Олигархи сбегаются подкормить Зеленского – чтобы придушить по осени

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский олигархат, разделившийся перед первым туром президентских выборов на Украине на два лагеря, – ко второму быстро сообразил, на чьей стороне стоит играть и переложил яйца в корзину Владимира Зеленского.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед первым туром украинский олигархат поделился на две большие группировки: одна поддерживала Порошенко, другая, более крупная, поддерживала Тимошенко. После первого тура все сторонники Тимошенко, по сути дела, сложили свои яйца в корзину Зеленского. Где-то через неделю после окончания первого тура, за две недели до второго, начался активный переход бывших сторонников Порошенко среди олигархов тоже на сторону Зеленского. Последний за 7-10 дней до второго тура перешёл Ахметов, это было хорошо видно по тому, как команда, которая работала перед первым туром в социальных сетях в пользу Вилкула, стала работать в пользу Зеленского», – подчеркнул он.

Также эксперт заметил, что олигархи уже сейчас рассматривают варианты роспуска Рады, дабы практически нивелировать полномочия президента конституционной реформой, а самим управлять парламентом, даже, возможно, раздробив Украину на княжества.

«Вокруг Зеленского сложился перед вторым туром определённый олигархический консенсус, который его привёл к власти. И этот консенсус сложился на почве того, что не будет одного олигарха, который контролирует президента. И где-то за 3-4 дня до выборов стал активно обсуждаться вопрос о необходимости досрочного роспуска парламента, избрания новой Рады, которая проведёт конституционную реформу, а нынешняя Рада не может её провести, у неё не хватает для этого времени, ей осталось полгода. И в рамках этой конституционной реформы президент будет полностью лишён каких бы то ни было полномочий, за исключением раздачи орденов и принятия верительных грамот, а правительство будет ответственно перед парламентским большинством и зачато им, таким образом, олигархи получат в парламенте такую площадку для дискуссий. И, кроме того, там сняли табу со слова «федерализация» и заговорили даже о возможности конфедерализации Украины, то есть о создании таких олигархических княжеств, которые в результате будут в этом парламенте решать свои вопросы», – отметил политолог.

Однако существует и иной вариант, при котором управлять Зеленским возжелает один лишь Игорь Коломойский, ополчив против себя весь украинский олигархат, что по давней украинской традиции, чревато кровью и майданами.

«Как только Порошенко признал своё поражение, буквально через полчаса-час Зеленский сказал, что «парламент нам, в принципе, распускать незачем, мы и с этим можем прекрасно работать». И правда, этот парламент будет спокойно вотировать в течении оставшихся ему полугода любые пожелания Зеленского, то бишь Коломойского. А, следовательно, опять остаётся один олигарх, контролирующий одного президента. А всем остальным становится плохо. То есть, уже возникает то же самое противостояние, которое, в общем-то, сгубило Петра Алексеевича и которое приводило постоянно Украину к этим самым майданам, переворотам, конфликтам и так далее. Поэтому даже с этой точки зрения ожидать какой-то серьёзной стабилизации внутриполитической жизни сейчас не приходится, скорее наоборот, начнётся новый этап жёсткой борьбы», – резюмировал Ростислав Ищенко.