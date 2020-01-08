08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина
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Олигархи взяли украинцев на понт истерикой вокруг «продажи земли иностранцам» – эксперт

Жители Украины оказались обмануты украинскими олигархами, желающими лично скупить украинскую землю и потому отвлекшими внимание общественности на истерию о приходе западных корпораций.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все байки о том, что украинскую землю хочет купить Сорос, это все на самом деле – страшилки.

На самом деле, украинскую землю хотят раздерибанить украинские олигархи. Они давно хотели это сделать, но у них не было возможности протащить это через парламент. Благодаря выбору мудрого украинского народа получили полностью подконтрольного президента и полностью подконтрольную монокоалицию.

Наконец-то наши олигархи решили организовать то, о чем они давно мечтали. Промышленные предприятия они уже раздерибанили в 90-х под видом ваучерной приватизации. Все украинцы должны были что-то получить из того, но никто не получил. Соответственно сейчас хотят раздерибанить землю. Аграрная реформа – это не рынок земли, а рынок дерибана земли…

В Украине все прописывается под крупные аграрные компании. Сначала специально прописали возможность покупки 200 тысяч гектаров и продажу земли иностранцам для того, чтобы общество напугать и все начали возмущаться. Это известная технология.

Все стали возмущаться не тому, что намечается продажа земли, а начали возмущаться объемам.

Общество уже проглотило сам процесс продажи земли, а дальше дело техники. Рассказали и внесли правки о запрете продажи земли иностранцам.

А, собственно, иностранцам никто эту землю и не собирался продавать, потому что свои хотели скупить», – подытожил политолог.

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