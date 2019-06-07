Олигархическая возня на Украине закончится либо союзом, либо битвой на выживание
Украинский олигарх Ринат Ахметов попытается договориться со своими «коллегами» об объединении на парламентских выборах.
Однако, если это не удастся, то в запасе у него есть условная «Партия регионов», вновь набирающая силу быстрыми темпами.
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Об этом в эфире YouTube-канала «Союз Блогеров Украины» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я так понимаю, на всякий случай, если договорённостей (между украинскими олигархами на парламентские выборы – прим. ред.) всё-таки не будет, Ринат дал команду держать в запасе «Партию регионов». Дело в том, что по соц. опросам она набирает до 30%.
«Партия регионов» – это как красный флаг Победы, который водрузили над Рейхстагом. То есть под «Партией регионов» выигрывались президентские и парламентские выборы. И люди на этой волне могут проголосовать за «Партию регионов», и именно поэтому «Партия регионов» набирает столько голосов», – отметил он.
Однако, по мнению Олега Царёва, у Рината Ахметова есть очень серьёзный противник – вернувшийся в страну после продолжительного изгнания олигарх Игорь Коломойский.
«Сейчас за Зеленского голосовали и на Западе, и на Востоке Украины. Но Зеленский каким-то образом будет обозначать свою позицию и терять голоса. Игорь Коломойский хочет эти голоса подобрать. На Западной Украине их будет подбирать Юлия Тимошенко, с которой он сейчас активно сотрудничает. А на Востоке Украины он запускает проект мэров городов «Доверяй делам», который будет конкурировать с «Партией регионов», «Оппозиционным блоком» и набирать голоса.
Тем более что у Коломойского сейчас в руках всё – масс-медиа, административный ресурс. Он играет в эти шахматы, где доска не только Украина, но и США, Израиль, Европа», – добавил эксперт.
Спасибо!
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