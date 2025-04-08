Олигархов развелось как блох: Россию вынудят достать свою метлу Трампа – прогноз учёного

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За три года СВО в России выросло количество миллиардеров почти на треть, что может свидетельствовать о формировании «глубинного государства», подобного глобалистскому конгломерату в США.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть сегодня на три года, которые прошли с момента начала СВО, если верить журналу Форбс и тем данным, которые были опубликованы даже в нашей деловой печати, то мы видим, что за эти годы резко увеличилось количество российских олигархов. Если в 2022 году их было 110 человек, в 2023-м 125, то сейчас 146. И капиталы их выросли. Что касается их капиталов, то по состоянию на 2024 год их состояние оценивается в 557 миллиардов долларов. Но если поделить там на 146, они такие бедные миллиардеры, 3-4 миллиарда так в среднем. Но в пересчете на нашу национальную валюту это 50 триллионов рублей», – сказал Васильев.

Он подчеркнул, что такими темпами в России может сформироваться олигархическое глубинное государство, как это произошло в США.