Олигархов развелось как блох: Россию вынудят достать свою метлу Трампа – прогноз учёного
За три года СВО в России выросло количество миллиардеров почти на треть, что может свидетельствовать о формировании «глубинного государства», подобного глобалистскому конгломерату в США.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если посмотреть сегодня на три года, которые прошли с момента начала СВО, если верить журналу Форбс и тем данным, которые были опубликованы даже в нашей деловой печати, то мы видим, что за эти годы резко увеличилось количество российских олигархов.
Если в 2022 году их было 110 человек, в 2023-м 125, то сейчас 146. И капиталы их выросли.
Что касается их капиталов, то по состоянию на 2024 год их состояние оценивается в 557 миллиардов долларов. Но если поделить там на 146, они такие бедные миллиардеры, 3-4 миллиарда так в среднем. Но в пересчете на нашу национальную валюту это 50 триллионов рублей», – сказал Васильев.
Он подчеркнул, что такими темпами в России может сформироваться олигархическое глубинное государство, как это произошло в США.
«Ситуация здесь выглядит достаточно просто. Казалось бы, военные действия должны были бы, наоборот, уменьшить роль и влияние олигархов в нашей экономике, в нашей политической жизни. Но на самом деле имеет место прямо противоположный процесс.
И я бы сказал, что эта ситуация выглядит таким образом. Видите ли, исторически всю жизнь, тем более в европейских странах, богатые или состоятельные слои стремились иметь и политическую власть.
Это то, что произошло в Соединенных Штатах Америки, когда к власти пришли олигархи. Не исключено, что это то будущее, которое ждет и нас.
Потому что рано или поздно наиболее состоятельные люди всегда займут стратегические позиции, чтобы влиять на политику, иметь не только своих представителей, но, по существу, выдвигать каких-то своих уже людей непосредственно во власть», – добавил он.
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