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10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спорт, Финансы
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Олимпиада-2014 оказалась полезной для оборонного сектора РФ – экономист

Олимпиада в Сочи 2014 года оказалась тем политическим проектом, который позволил вложиться в оборону...

Олимпиада в Сочи 2014 года оказалась тем политическим проектом, который позволил вложиться в оборону без привлечения бюджетных средств в обход либеральной финансово-банковой системы и независимо от контроля со стороны США.

Об этом в рамках онлайн-марафона, посвященного Дню Республики в ДНР, заявил экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В обращении к Федеральному собранию Владимира Путина хотелось бы два момента обозначить: строительство магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга и второе – появление «длинных денег» для местного самоуправления, малопроцентные кредиты долгосрочного характера. Это послание кому-то далеко вперёд?» – спросили эксперта.

«Нет, это просто решение конкретной проблемы. Поскольку эти сторонники банкиров нормальных кредитов не дают в Центробанке и в Минфине, то надо придумывать альтернативные методы, коими являются политические проекты. То есть, Олимпиада позволила – ведь это известная история, что все кричат: ой, цены завысили в пять раз, соответственно, всё разворовали. А я открою тайну, которая, может быть, и не тайна вовсе: кроме Олимпиады, на эти деньги были ещё построены совершенно колоссальные объекты.

Собственно, если мы вспомним всё то, что было сделано в оборонном секторе, это всё было сделано не на бюджет. Потому что бюджет России, даже оборонный, абсолютно контролируется США. И по этой причине все эти проекты – это способ хоть чучелом, хоть тушкой протащить в российскую экономику деньги.

Кстати, если вы посмотрите на политику Минфина, то увидите: по итогам прошлого года – кризисного, ещё чего-то, Минфин недодал в экономику триллион рублей из тех, которые были уже расписаны. То есть, Минфин делает всё, чтобы в экономику деньги не попали. Я поэтому говорю, что для вас (для республик Донбасса – ред.) вариант с гезелевскими деньгами (свободные деньги от процентов и т.д. – ред.) очень интересен. Я думаю, что надо это делать», – рассказал Хазин.


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