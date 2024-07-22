Олимпиада с привкусом русофобии. Как в Париже готовятся к открытию летних Игр-2024

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Главная тема французских СМИ – это приближающаяся летняя Олимпиада в Париже. Церемонию их открытия, несмотря на сопровождающий ее нервный медийный фон и многочисленные опасения контртеррористического характера, анонсируют, как «самую масштабную и красивую церемонию открытия в истории Олимпийских игр».

В рамках открытия Игр 205 команд пройдут на 96 кораблях шесть километров по реке Сена — через центр Парижа к Эйфелевой башне.

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Чтобы обеспечить безопасность спортивных мероприятий в 30 различных местах Франции поставлены под ружье десятки тысяч полицейских и солдат.

Берег Сены уже похож на блок-пост строгого режима: там работают водолазы, вооружённый спецназ патрулирует на катерах. Полицейские проверяют удостоверения личности у пешеходов на каждом перекрёстке.

Самой большой опасностью власти считают атаки исламистов, такие же, как в ноябре 2015 года, когда террористы нанесли удары одновременно в пяти местах Парижа, в том числе во время международного матча между Францией и Германией, когда погибло 130 человек.

Не обошлось и без демонстративного символического неприличного жеста в адрес России. на Олимпиаду не пустят около ста россиян.

Как заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен, все они, якобы хотели проникнуть на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала.

«Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать диверсии. Но, кроме разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак», – министр внутренних дел страны.

В то же время на Игры допустили россиян, работающих в Международном олимпийском комитете.

В этот раз из-за политических причин, европейского бойкота и последовавшего за ним отказа официальных спортивных структур в РФ на Игры, стартующие 26 июля, приедут только 15 российских и 16 белорусских спортсменов. По правилам МОК все они будут выступать в нейтральном статусе.

Всего МОК выделил для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе 54 квоты для атлетов из РФ. В таких видах спорта, как велоспорт, спортивная борьба, дзюдо, теннис, многие российские спортсмены отклонили приглашения МОК.

В окончательный перечень участников от РФ вошли семь теннисистов, три велогонщика, три гребца на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.

Среди них – Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица (велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина (теннис), Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ), а также Евгений Сомов (плавание).

Как известно, российскок ТВ отказалось от трансляции Олимпиады в Париже.