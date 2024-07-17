Олимпиада в Париже — праздник для крыс, тараканов и чиновников МОК

До открытия XXXIII Олимпийских Игр в Париже осталось чуть больше недели, а из столицы Франции приходят новости одна другой чудесатей.

Парижская мэриха Анн Идальго при ажиотаже прессы совершила мотивирующий заплыв-стометровку в реке Сена и, выйдя на берег, долго восхищалась прекрасной и чистой водичкой. Парижане и вообще граждане Франции восторгов мадам Идальго не разделяют, разумно предполагая, что дамочка, перед тем, как погрузить облаченные в гидрокостюм телеса в речные воды, приняла лошадиную дозу антибиотиков. Ведь цель чиновницы – развеять сообщения прессы о высокой концентрации кишечной палочки в реке, где должны проводиться олимпийские состязания. В реку занырнул и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастеро – по странному стечению обстоятельств, спустя несколько дней заработав дизентерию и кожную сыпь. Но официально – «вода главной парижской реки чиста, как слеза младенца».

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Общественная реакция на действия французских должностных лиц – масса ехидных картинок и фотожаб с мутантами, в которых превратились должностные чинуши после купания.

Французские власти предприняли беспрецедентные усилия по очистке воды в Сене, где запланированы олимпийские соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Правда, угрожавший погрузить свою тушку в очищенную реку президент Макрон не спешит исполнить обещание, предпочитая наблюдать по телевизору за рекламными потугами подчиненных. С другой стороны, Макрону есть чего опасаться: флешмоб «Я нагажу в Сену», как только туда окунется президент Франции, никто не отменял.

Скептицизм наблюдателей, считающих, что с чистотой Сены далеко не всё так радужно, вполне обоснован: река закрыта санитарными службами для купания уже около 100 лет из-за кошмарного загрязнения. Среди европейских столиц, Париж выступает аутсайдером в области модернизации очистных, городские службы сливали жидкие коммунальные отходы прямо в реку без какой-либо санобработки. Сообщается, правда, о сотнях миллионах евро, потраченных на водоочистку к Олимпиаде – вот и проверим, есть ли в Европе коррупция.

Кстати, мэр Идальго проводила демонстрационный заплыв в самом безопасном с точки зрения санитарии участке Сены, но вот в других местах набережной в условиях аномальной жары ситуация куда хуже – постояльцы некоторых отелей жалуются на «запах гниения и вредоносных испарений».

Но не единой Сеной ограничиваются проблемы французских властей в преддверии Олимпиады. Учитывая, что центр города для автомобилей будет закрыт, Парижу угрожает коллапс, если подтвердятся сообщения о планах забастовки работников такси и метро.

Уже сейчас дозвониться в полицию Парижа просто нереально: среднее ожидание ответа составляет около 40 минут. Глава полиции утверждает, что люди звонят по всякой ерунде, что мешает дозвониться реальным пострадавшим. В любом случае, криминальное сообщество выражает благодарность парижской полиции за оперативность.

А вот кому во время Олимпиады в Париже будет комфортно, так это чиновникам МОК. Они затребовали от французских властей потратить 200 млн евро на безопасное передвижение и проживание 32 сотрудников, доставку продуктов питания из Швейцарии и охранников из Иностранного легиона. Якобы главу МОК Томаса Баха испугало предупреждение ФБР о возможном покушении во время массовых мероприятий. За Бахом давно тянется шлейф коррупционных скандалов, не говоря уже о его политической ангажированности.

Из Парижа на время Олимпиады уезжают местные жители, предпочитая переждать массовые мероприятия, от которых они не ждут ничего хорошего, в более чистых и безопасных местах. Власти города, как могут, стараются выселить пять тысяч бомжей в другие города. Если учесть, что в предместьях Парижа, по данным полиции, обитает около 100 тысяч клошаров — половина бездомных мигрантов Франции — мера эта представляется чисто косметической.

Олимпиада в Париже не обещает быть томной, и всем нам будет, на что посмотреть помимо политизированных спортивных игрищ.