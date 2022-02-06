Олимпиада в Пекине: Первая победа российских спортсменов

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Не успели начаться Зимние Олимпийские Игры в Пекине, как российские спортсмены одержали первую, очень важную победу. И пусть она завоёвана не в ходе состязаний, а в политико-юридическом поле, но от того она не становится менее ценной и значимой.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял все обвинения в допинге с 28 россиян. Официально. Ещё 11 атлетов реабилитированы частично – в их отношении суд заменил убийственный пожизненный запрет участия в Олимпиаде на дисквалификацию на период Зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане.

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Поразительно, но факт: CAS реабилитировал почти всех россиян, подавших апелляцию, хотя положительного решения никто не ждал.

Таким образом, элементарный подсчёт говорит о том, что почти четыре десятка российских олимпийцев возвращаются в строй, чтобы защищать спортивную честь страны.

Впрочем, дело с реабилитацией не обошлось без странностей.

Так, CAS снял санкции с половины российской бобслейной четвёрки – Труненкова и Негодайло, оставив без изменения статус других спортсменов – Воеводы и Зубкова, что оставляет хорошие шансы на их возвращение в команду олимпийцев, поскольку юристы российской сборной просто обязаны уцепиться за этот казус.

Хоккеистка Анна Шибанова и саночник Алексей Пушкарёв, не добившиеся полной реабилитации, тем не менее, выступят на Играх-2022 в Пекине, а другие присоединятся к сборной в качестве тренеров и консультантов.

Российские спортивные чиновники не скрывают ликования, заявляя о «торжестве справедливости» и «поверхностной бездоказательности» обвинений МОК.

Адвокаты российских спортсменов, пользуясь случаем, напомнили представителям прессы, что «коронный свидетель обвинения» против российских спортсменов, авантюрист и перебежчик Родченков, на суде путался в показаниях, включал дурака на задаваемые вопросы, да и присутствие его в ходе судебных разбирательств было весьма условным, поскольку «обвинитель» выступал онлайн с мешком на голове для вящей конспирации.

Решение CAS произвело эффект разорвавшейся клизмы среди членов МОК и настроенных антироссийски иностранных спортивных экспертов. В прессе вот уже несколько дней происходит посыпание голов пеплом и охлаждения разорванных на британский флаг сопел огурцом, поскольку крыть решение суда злопыхателям нечем.

Канадский саночник Сэм Эдни, некогда неприлично ликовавший от новости о бессрочной дисквалификации российских коллег, назвал 1 февраля «самым чёрным днём в истории олимпийского движения». Ему вторит главный спортивный чиновник Ирландии Джон Тераси, назвавший оправдание российских атлетов «ударом по чистому спорту».

Бьющийся в конвульсиях подобно упырю при виде осины глава USADA Тревис Тайгерт, пачками выписывающий стимулирующие таблетки и уколы американским спортсменам «по жизненным показателям», сыплет проклятиями в адрес российских олимпийцев и CAS, истеря о «саботаже», «подрыве доверия к олимпийскому движению» и «жутком запахе», издаваемом, по его мнению, от судебного решения.

Реакция вышеупомянутых деляг от спорта представляется странной и избыточной, поскольку «чёрные дни в истории Олимпиады» были и до 1 февраля 2022 года.

Например, в феврале 2018-го, CAS оправдал сразу 28 российских спортсменов, а ещё через два с половиной года, реабилитации дождались российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

Это решение восстановило справедливость, вернув российскую сборную на первое место в медальном зачёте Зимних Игр в Сочи 2014 года. Каковой факт, по идее, должен был разорвать в клочья от негодования всех яростных хулителей отечественного спорта.

Каким-то загадочным образом Тайгерт и прочие выжили, чтобы выплёскивать бессильную злобу накануне Зимней Олимпиады в Пекине.

Самая мякотка в деле массовой реабилитации российских спортсменов заключается в том, что полностью рушится красивая и невероятно удобная для манипуляций версия о «государственной допинговой программе», построенная на лжи и фальшивках, услужливо предоставленных WADA и МОК авантюристом Родченковым. Кстати, где он?

Можно сказать, что ад, разверзшийся под ногами многих российских спортсменов накануне Зимней Олимпиады в Пхенчхоне, благополучно закончился, если не считать потерянных четырёх лет между Играми, унижений и мощнейшего репутационного ущерба.

А, чтобы урок не остался невыученным, ответственным за российский спорт чиновникам, как только эйфория уляжется, а Игры в Пекине закончатся, необходимо максимально усложнить жизнь всем виновным в шельмовании российского спорта. Негодяи должны быть привлечены к ответственности, иначе WADA, МОК и прочие заинтересованные в отстранении сильных конкурентов «астматики» устроят нашей сборной очередной «допинггейт», запачкав людям честное имя и поломав спортивные карьеры.

Остаётся только порадоваться за наших спортсменов, решение международных спортивных судей и даже за злопыхателей. Ведь иначе спортивная жизнь для них была бы пресна и однообразна: выигрывать с помощью «эксклюзивных» таблеток, мерзавцев-перебежчиков и прикормленных чинуш от спорта когда-нибудь надоест.