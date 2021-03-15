Олимпийские киллеры заказали «Катюшу»

15.03.2021, Москва, Платон Беседин

Фашизм – это, прежде всего, презрение. Так написал один французский классик. А другой добавил: «Презрение, выросшее из страха». Именно так, именно так.

Мне вспомнились эти слова, когда Спортивный арбитражный суд вынес очередное странное решение. Он запретил исполнение песни «Катюша» на Олимпийский играх.

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Напомню, что ранее эту песню предлагали исполнять вместо запрещённого на Олимпиаде российского гимна. Отличная инициатива была, к слову – о чем я писал ранее.



Однако Спортивный арбитражный суд постановил, что слишком близко «Катюша» относится к России, а потому нельзя ее исполнять. Ну никак нельзя!

При этом формулировки, используемые судом для прояснения ситуации, абсурдны настолько, что поразился бы даже Хармс. Вроде «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на неё». К тому же в тексте, возмущается суд, содержится еще и призыв к солдатам Родину защищать.

Не стоит искать здравый смысл и логику в решении Спортивного арбитражного суда. Они, как то говорится, там не ночевали. Даже не прилегли. То, что творится вокруг олимпийской истории, в принципе больше похожее на безумие, где важно поквитаться любой ценой. Даже чемпионат России по футболу в данном плане не столь отвратителен. И аргументировать здесь бесполезно. Говорить о том, что песня написана в СССР и прочее. Что в основу многих гимнов положены исторические события.

Дело в том, что если им надо будет, то они начнут измерять черепа. И я не просто так сказал в начале о фашизме. Неважно где – в спорте как разновидности войны, в геополитике или где-то ещё – Запад отчаянно боится России, и этот страх рождает презрение, перетекающее в запреты, санкции, нападки, провокации. Они не оценили воссоединения благодаря СССР Германии, а после преступно легкого развала самого Союза. Такая простота – суицид в стиле easy – разбаловал их, а потому успехи России, любые успехи, сначала воспринимались ими лениво, после с опаской, а в итоге раздражать стали. Потому они решили прищучить.

Что по факту показывает решение по «Катюше»? Неполноценность, надуманность агрессивной кампании по дискредитации России и ее спортивных достижений. Запад боялся наших побед в 1945 под пение «Катюши», трясётся он от них и сейчас. Это трусливость и, как сказали бы в интернете, тупой хейт. Нет адекватных замечаний – есть только желание дискредитировать, сломить любой ценой.

И, на мой взгляд, в таких условиях Россия просто обязана действовать вопреки. Никаких уступок. Ехать и побеждать – только так! А «Катюшу» спеть мы сможем сами. Но не сдаваться – вот что важно. От любой нашей победы их трусость будет только расти. Так что пора загнать этих лицемеров под лавку. Уверен, «Катюша» ещё даст по ним залпом.