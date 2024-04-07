Олимпийский чемпион объяснил, почему русские спортсмены должны бойкотировать Париж-2024

Стремящиеся на Олимпиаду в Париж спортсмены должны осознавать, что в них все равно будут тыкать пальцем и искать возможность затравить, как это случилось с Камилой Валиевой. Только теперь о допинге уже никто не говорит – теперь политическая повестка.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил олимпийский чемпион по пулевой стрельбе в Пекине 2008 года Артур Айвазян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Томас Бах не был бы в одном окопе с этой русофобкой мэром Парижа Анн Идальго, то она давно должна была получить по шапке и очень больно, и извиняться перед всем миром за свои высказывания. Но мы уже давно понимаем, с кем имеем дело, и те, кто хотят попасть на Олимпиаду в очередной раз без флага и гимна, у меня вызывают большие вопросы – они до сих пор не поняли и согласны унижаться, при этом унижая свою страну? Потому что обязательно будут тыкать пальцем, обязательно будут использовать это в свою пользу, обязательно придумают какой-нибудь очередной скандал, чтобы затравить кого-нибудь из тех, кто приедет, как это было с Камилой Валиевой», – подчеркнул он.

Спортсмен подчеркнул, что в медальной таблице парижской Олимпиады Россия обязательно будет на задворках.

«Даже если этим пятидесяти, или сколько там человек хотят поехать, получится завоевать несколько медалей, этого будет очень недостаточно, чтобы возглавлять таблицу, как всегда и было. Россия всегда была на самых передовых позициях в медальной таблице, и это останется в истории. И потом кому там доказывать, кто был прав, кто был неправ? Последующие поколения будут видеть только картинку и больше ничего. Поэтому я против того, чтобы мы ехали на эту Олимпиаду, она абсолютно не такая, какая была на предыдущих двух Олимпиадах куда мы соглашались приезжать без флага и гимна. Поскольку тогда причиной отстранения наших спортсменов был допинговый скандал, о котором сейчас уже никто не говорит. То есть это чисто политическая акция», – заключил Айвазян.