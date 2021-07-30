Олимпийский провал. Беломайдан погубил спорт в Белоруссии

30.07.2021, Москва, Елена Острякова

Сборная Белоруссии не завоевала ни одной медали за первую неделю Олимпиады в Токио. На безрыбье приходится радоваться серебру в одиночной гребле, которое завоевала для сборной России уроженка Минска Анна Пракатень.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что виной провалу сборной – беломайдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всех поддерживаем, а посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты, получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все – за БЧБ (флаг оппозиции – ред.). От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?», – сказал Лукашенко на одном из совещаний.

В дни Беломайдана многие именитые спортсмены поддержали протест. Белоруссия не настолько богата спортивными резервами, чтобы исключить оппозиционеров из олимпийской сборной. В итоге 7 атлетов, подписавших в прошлом году письмо «за честные выборы», отправились в Токио.

Однако одна из них, Мария Жодик, была отстранена от соревнований из-за недостаточного количества допинг-проб, а другая, Дарья Борисевич, выбыла из-за травмы. Теперь оппозиционеры призывают болеть только за пятерых.

В итоге из-за потерь (допинг-проб не хватило еще двум спортсменкам) тренеры вынуждены ставить оставшихся на непрофильные для них виды соревнований, из-за чего возникают скандалы.

Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко считает, что участие оппозиционеров в белорусской команде даже полезно.

«Это хорошо. Общаясь с заграничными чиновниками, я говорю: люди, которые были на протестах, работают и в национальном олимпийском комитете, и в других структурах. И им нечего сказать. Они начинают: у вас режим ущемляет права. А в ответ: а вот это. И все разговоры заканчиваются. Очень много было эмоций. Не все готовы были с ними справиться», – сказал Рутенко в интервью телеканалу ОНТ.

Он считает, что было бы полезным отнимать у спортсменов гаджеты на время сборов и соревнований, чтобы оградить их от политики.

Между тем, Александр Лукашенко настроен решительно.

«Если в Токио не будет результатов, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Вы подумайте, прежде чем туда ехать тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами. Если вы туристами дуда съездите, лучше в страну не возвращайтесь», – грозно резюмировал он.