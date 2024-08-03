Олимпийское движение выродилось вместе с европейской цивилизацией, – молдавские эксперты о соревнованиях в Париже

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Представители молдавского экспертного сообщества в комментариях для «ПолитНавигатора» выражают отторжение от увиденного при открытии олимпийских игр в Париже и от самих соревнований.

По словам президента Международного союза свободных журналистов, молдавского писателя и публициста Николая Костыркина, именно с Франции начался цивилизационный конец Европы.

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«Франция через ранние франкские политии и Шарлеманя является колыбелью средневековой и современной европейской цивилизации. Франция через детские игры по книгам Дюма жила в каждом советском дворе, в каждой советской квартире. С Франции же с её фривольностями, вседозволенностью и “невинными” экспериментами начался в ХХ веке цивилизационный конец Европы. Франция, глава которой – созданный Штатами как политик куколд-гомосексуалист-геронтофил, оседлала и активно курирует ЛГБТ-повестку», – считает Николай Костыркин.

По его мнению, не стоит уделять слишком много внимания всему происходящему в Париже.

«Это тоже контроль над умами и душами – нашими в том числе, если мы до сих продолжаем всё это обсуждать. Посмотрели, поплевались в экран девайса и забыли. Чем больше мы обсуждаем бывших мужиков, лупящих женщин на ринге, или артистов-трансгендеров на открытии олимпиады – тем меньше у нас времени думать и решать что-то ради самих себя и ради собственной страны», – полагает эксперт.

Редактор портала traditia.md, историк и политолог Виктор Жосу считает, что проблема в вырождении всего олимпийского движения.

«Очевидно, что олимпийское движение выродилось. Уже не первый олимпийский цикл мы наблюдаем, как руководство МОК фактически следует повестке коллективного Запада. И это касается не только дискриминационных мер в отношении стран, которые впали в немилость США, в первую очередь это относится к России, но и всей той мерзости, которую несет с собой так называемая новая этика, например, допуск к женским соревнованиям мужчин, сменивших пол. А чего стоит богохульство, которое устроили организаторы нынешней Олимпиады, издевательски спародировав на ее открытии сюжет Тайной вечери?!», – возмущается Жосу.

По его словам, все давно забыли про цель олимпийского движения, сформулированную в Олимпийской хартии:

«Повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства».

«Но ведь ничего подобного мы на Парижской Олимпиаде уже не наблюдаем. И очень хорошо, что Россия и Белоруссия участия в ней не принимают. Да, их не допустили, вмешалась геополитика. Но ничего случайного не бывает. В итоге их отсутствие на этом позорище только пошло на пользу обеим странам. Если угодно, в этом тоже есть что-то промыслительное», – заключает Виктор Жосу в своём комментарии для «ПолитНавигатора».