«Олухи и слизняки»: Тука поцапался с подписчиками из-за уклонистов

Вадим Москаленко.  
28.03.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Бегущие из страны от мобилизации украинцы не понимают, что их не обязательно заберут в штурмовики, ведь армии нужны и белые воротнички тоже.

Об этом на канале «Newsroom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бегущие из страны от мобилизации украинцы не понимают, что их не обязательно заберут в...

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Экс-чиновник недоволен, что в чате постоянно критиковали его позицию, где он всех уклонистов ровняет под одну гребёнку.

«Вот это г..но, которое плавает через Тису – это слизняки, и я не буду отказываться от своих слов. Это не мужчины, а слизняки. А мужчины сейчас на передовой обороняют и этих слизняков, и их семьи. И меня, в том числе. В том числе среди мужчин мой сын. А те, кто драпают куда глаза глядят, это слизняки. И мне начхать, что вам не нравится такая оценка.

В отличие от вас и ваших слизняков, я в первый же день был в 9 утра в военкомате, в 10 я уже принял присягу на верность народа Украины и получил в руки оружие. А сын мой уже во второй раз воюет, защищая ваши сраки. И ваши вопли – не для того я мальчика родила – а для чего? А мой сын для того родился? А других сотни тысяч настоящих мужчин?» – возмущается Тука.

Позже он попытался успокоить подписчиков канала, мол, не обязательно всех заберут в штурмовики.

«Я сейчас общаюсь со своим другом, который стал замкомом новосозданного спецполка, и у них огромная кадровая проблема. Он говорит: Жора, мне нужны белые воротнички – деловоды, бухгалтеры, те, кто способен работать с таблицами «Эксель».

К чему здесь обсираться по самые уши и на покрышках плавать через Тису? Олухи проклятые», – сказал бывший гауляйтер.

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