08.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Оманский скандал тянет Зеленского на дно

Президент Украины Владимир Зеленский уже начал терять свой рейтинг. Глава государства идет по пути своего предшественника, которому для полной потери рейтинга хватило пяти крупных медиа-скандалов.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила главный редактор интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Крюковой, Зеленский уже занес себе как минимум один такой пункт, когда засветился на отдыхе в Омане.

«Медийная команда Зеленского забывает об очень важной вещи – для того, чтобы минусовать рейтинг президента и любого топового политика, который избирается… для того, чтобы ударить по рейтингу или уменьшить его в два-три раза, по опыту Петра Алексеевича, достаточно пяти медийных ходов, пяти громких публикаций или эксклюзивов. Скажем, свои «Мальдивы» у Зеленского уже есть… У Зеленского есть какой-то набор, баллы. Он уже начал терять их и он будет продолжать их терять вот такими медными скандалами», – заявила Крюкова.

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