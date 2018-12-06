Омбудсмен Денисова ничего не знает о голодовке подельников Семенченко в Грузии

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Офис омбудсмена Украины сделал все необходимые запросы о состоянии здоровья задержанных в Грузии украинцев и держит на контроле ход дела в отношении них. Кроме того в Офисе не располагают информацией о голодовке украинцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает кк пресс-служба.

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“Мы следим за этим делом, мы написали все необходимые запросы в наше посольство в Грузии, сейчас ждем ответа. Посольство занимается (помощью задержанным – ред.), и мы контролируем тоже”, – отметила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время информации о состоянии задержанных также нет, кроме того офис омбудсмена не получал данных по объявлению задержанными голодовки.

“Пока подтверждения такой информации нет”, – отметила Денисова, отвечая на вопрос корреспондента, есть ли информация о голодовке украинских граждан.

При этом Денисова заверила, что задержанные граждане Украины получают помощь адвоката.

Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд приговорил задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси, во время которой задержали шесть граждан Украины и одного гражданина Грузии, к взятию под стражу. Грузинские средства массовой информации сообщили о семи задержанных лиц с украинскими паспортами, задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Главным в этой кампании оказался скандальный украинский нардеп Семен Семенченко.