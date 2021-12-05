Омбудсмен Денисова похвалилась борьбой за права геев и лесбиянок

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Новости Украины

Украинцы стали более толерантными к гомосексуалистам, а гей-парады с каждым годом всё меньше сопровождаются беспорядками.

Об этом в ходе «14-й Национальной ЛГБТ-конференции Украины» заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня всё-таки ситуация улучшилась. Общество всё-таки стало более осведомлённым, более толерантным к этому. И мы фиксируем, что каждый год эти «марши равенства» проходят с меньшими нарушениями, это можно констатировать и в 2021 году в Киеве, в Одессе, в Харькове. Говоря о том, в чём мы стали более толерантными, осведомлёнными, нужно сказать, что и решения президента, и, в том числе, это нашло отображение и в программных документах президента и правительства национальной стратегии в сфере прав человека, есть и в плане действий на 2021-2023 годы», – сказала Денисова.

В качестве одного из достижений она назвала отмену норму о том, что донорами не могут стать лица, имеющие гомосексуальные отношения.

«Сейчас мы выбороли это право, и уже внесены изменения приказом министра здравоохранения. Это с 2005 года была такая борьба», – похвалилась Денисова.

Она добавила, что нерешённым остаётся вопрос узаконивания «гражданского партнёрства», в том числе, ЛГБТ-общества.

«И за 2019 год, и за 2020, и я буду писать это в ежегодном отчёте за 2021 год, что нужно наработать такое законодательство о необходимости создания гражданского партнёрства. Люди не могут проведать друг друга в больнице, не могут принять решение относительно оперативного вмешательства. И в условиях ковида мы ещё и ещё фиксируем такие нарушения прав. Это нарушение равенства всех, кто относит себя к ЛГБТ-общества. Я констатирую: это отклонение от проевропейского курса нашей страны и нарушение подписанного соглашения об Ассоциации с ЕС. Это шаг назад на пути к строительству демократии и безопасного общества», – заключила Денисова.

Ранее Денисова заявляла, что «не может разговаривать» со своими родственниками из Архангельска, откуда она родом. Она также сообщила, что после переезда ее семьи из Крыма все внуки стали украинскими националистами.