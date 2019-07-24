24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Права человека, Россия, Украина
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Омбудсмен Денисова: украинские моряки вот-вот будут на свободе. Их адвокат – не в курсе

Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х пленных украинских моряков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает «Громадське».

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«Уже достигнута договоренность, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова в Счастье, при передаче Украине заключенных из ЛНР.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал изданию, что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил», — сказал адвокат.

По словам Полозова, с 23 июля российское следствие над пленными моряками закончилось и морякам и их защите предоставили доступ к материалам уголовного дела в РФ для ознакомления.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила СМИ, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении пленных украинских моряков.

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