Омбудсмен изучит смягчение наказания для «хизбов»

01.03.2019

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова проверит соблюдение прав и степень опасности арестованных и осужденных ранее членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир».

Соответствующее решение было принято по итогам встречи Москальковой с родственниками обвиняемых и осужденных членов, пишет сегодня газета «Коммерсант».

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По данным издания, при Москальковой создается специальная рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в отношении «хизбов».

Сейчас участники «Хизб ут-Тахрир» приговариваются судами к тюремным срокам до 24 лет, хотя в материалах дел нет фактов терактов или приготовлений к ним, настаивает защита осужденных.

«Хизб ут-Тахрир» — международная исламская организация, созданная в начале 1950-х годов, выступающая за всемирный халифат. Запрещена в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Турции, Германии, Египте, Пакистане, Китае и ряде других стран. В России признана террористической решением Верховного суда РФ в 2003 году.

В России к настоящему времени за участие в «Хизб ут-Тахрир» арестованы 239 человек, из них 171 — осужден.

До присоединения Крыма к России «Хизб ут-Тахрир» открыто действовала в Крыму, поскольку вела легальную деятельность на Украине. Члены организации проводили митинги и конференции в центре Симферополя. После Русской весны значительная часть крымских «хизбов» переехала на Украину.