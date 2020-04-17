Омбудсмены ЛДНР додавили генерала СБУ – дипломат

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Представителям республик Донбасса пришлось фактически выкручивать руки киевским оппонентам, чтобы заставить провести обмен пленными до Пасхи.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали выступление Зеленского после обмена пленными Киева с ДНР и перед той же процедурой – с ЛНР.

«Я радуюсь каждый раз, когда мы возвращаем и наших военных героев, и политзаключённых, и обычных граждан Украины. Потому что обычные граждане для нас такие же герои. Они были за решёткой, они защищали именно нашу Украину, наш суверенитет и территориальную целостность. Я очень рад, что сейчас первую часть наших граждан освободили – это часть, которая пребывала на временно оккупированной территории части Донецкой области.

Сейчас предпринимаются действия, чтобы ещё часть людей освободить с Луганской части Украины временно оккупированной, к сожалению. Но придёт время, и мы всё вернём. Прежде всего мы возвращаем всех в рамках и Минских соглашений, и в рамках Нормандской четвёрки, и мы освобождаем всех. И будем бороться, пока каждый украинец не вернётся домой», – сказал Зеленский.

«Заявление господин Зеленского – это полнейший цинизм, – прокомментировал Мирошник. – Потому что я знаю внутреннюю сторону переговоров, я знаю, как ведутся переговоры, я знаю позицию Украины».

«Во-первых, договорённость была 11 марта об обменах на ближайшее время, но на значительно большее количество людей. Только в официальных списках, которые мы подали Украине на верификацию и подтверждение, около 200 человек, которые от ДНР и от ЛНР, это только официальные люди, в реальности их в разы больше. И это только те люди, которые имеют прямое отношение к Донецку и Луганску, но там ещё есть огромное количество людей, измеряющееся в тысячах, которых он называет политзаключёнными.

Вот, у вас есть политзаключенные». У вас люди сидят за «финансирование терроризма», потому что маме 10 тысяч передал на лекарство, он сел на три года. Потому что налоги где-то заплатил, он тоже сел на три года, смс где-то написал. И так далее. То есть у вас страна политических гонений, у вас страна преследования людей за их собственные взгляды», – заявил представитель ЛНР.

«Поэтому сегодняшний обмен произошёл не благодаря позиции Украины, а вопреки. Наши два обмудсмена, наши две очаровательные дамы, буквально додавили вашего генерала СБУ, который сидит в этой группе. Фактически выкрутив руки заставили провести этот гуманный обмен в преддверии Пасхи», – добавил Мирошник.