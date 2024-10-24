Омелян: На мир согласимся в обмен на ядерное оружие

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


За согласие остановить боевые действия Украина должна получить очень ценный приз в виде обладания оружия массового поражения.

Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За согласие остановить боевые действия Украина должна получить очень ценный приз в виде обладания...

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«Нам нужно чётко объяснить людям, что перемирие или остановка войны – это самая худшая ситуация, в какой мы можем оказаться. Потому что у многих есть иллюзия, и, к сожалению, она распространяется и в войсках, что вот ноябрь-декабрь, нам же обещали full stop. Это будет ещё большей катастрофой, чем 24 февраля 2022 года. Отложенной на несколько лет, но это будет катастрофой.

Нас будут подталкивать к миру на невыгодных для нас условиях. Мы должны это тоже пережить. Вот здесь как раз мы должны быть тем Израилем, о котором мы говорим. Что этот мир нам не подходит. А если вы нам его всё же вынудили, то наш приз должен быть безмерным. Возращение ядерного оружия, которое вы у нас забрали, условно. Или что-то сравнимое с этим», – сказал Омелян.

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