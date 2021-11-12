Омелян угрожает России: «Через Кубань и Зеленый Клин разорвем изнутри»

Новости Украины

Украина должна дестабилизировать ситуацию в России, используя те территории, которые считает этнически своими – Воронежскую область, Кубань и населенный выходцами с Украины Зеленый Клин на Дальнем Востоке.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Омеляна, это позволит «разорвать» Россию изнутри.

«Россия прекрасно понимает, что Украину сейчас завоевать извне она не может, поэтому она разваливает нацию изнутри. То, что происходит с Зеленским – это проект Кремля от начала до конца. Они успешно нас ведут от одного кризиса к другому, каждый раз заговаривая зубы, что и это пройдет, и все будет хорошо», – считает экс-министр.

«И этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», – заявил Омелян.