Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.11.2021 13:19
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Омелян угрожает России: «Через Кубань и Зеленый Клин разорвем изнутри»

Новости УкраиныУкраина должна дестабилизировать ситуацию в России, используя те территории, которые считает этнически своими –...

Украина должна дестабилизировать ситуацию в России, используя те территории, которые считает этнически своими – Воронежскую область, Кубань и населенный выходцами с Украины Зеленый Клин на Дальнем Востоке.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Омеляна, это позволит «разорвать» Россию изнутри.

«Россия прекрасно понимает, что Украину сейчас завоевать извне она не может, поэтому она разваливает нацию изнутри. То, что происходит с Зеленским – это проект Кремля от начала до конца. Они успешно нас ведут от одного кризиса к другому, каждый раз заговаривая зубы, что и это пройдет, и все будет хорошо», – считает экс-министр.

«И этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», – заявил Омелян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть