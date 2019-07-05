Омеляна бомбит от «минирования» порта Одессы

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Неизвестные якобы грозят подорвать одесский порт в случае, если оттуда не уберутся корабли НАТО, которые проводят в эти дни совместные с Украиной военно-морские учения Sea Breeze в акватории Черного моря.

Письмо с угрозами от адресата MikolaZbiiny получил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и опубликовал его в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник назвал письмо «провокацией Москвы» и пообещал начать переговоры с ней только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади.

«Ну что, давно большевичков не было? 100 лет назад все начиналось? Получили «требования» запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе. Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора. Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади», – заявил Омелян.

Пользователи под сообщением Омеляна подняли на смех слова министра.

«Владимир, я конечно знал, что Вы не здоровый человек, но что бы на столько)) Вот это у Вас бомбит!», – пишет Влад Яремчук.

«Надеюсь, гиперлуп не пострадает», – добавляет Александр Гойхам.

«Танки значит на Красной площади – может быть вы сначала у себя в государстве дороги отремонтируйте. Хотя с американским флагом на свой странице и детьми американцами и не такое привидится в бреду», – отмечает Андрей Канашин.