«Омерзительная ситуация» – Живов об инциденте с гумпомощью для бойцов СВО

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Волонтёр Александр Закутний сообщил об обнаружении партии гуманитарной помощи для военных на свалке в Амвросиевке — городе у границы ДНР с Ростовской областью. Носилки, куртки, медикаменты, детские письма для российских военных были закопаны в землю бульдозером, что волонтер запечатлел на видео. Установить отправителя груза не сложно, поскольку есть письма и вручную сплетенные носилки, но разбираться с этим должно МВД.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог, публицист, автор тг-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут два варианта: либо это какой-то эксцесс исполнителя – оператор, который вёз эту гуманитарную помощь по каким-то причинам, криминальным или техническим, её выгрузил и уехал, либо на лицо какая-то криминальная история. Помощь была большого объёма, целая фура. Это не мог быть какой-то частный волонтёр – скорее всего, какая-то целая губерния помогала. Причём в губернии, возможно, несколько групп граждан собирали. Есть рукодельные носилки, есть заводские. Где-то, какой- то начальник по снабжению подлец. Его надо искать. А как его искать? Надо выяснять, кто эти носилки делал. Там есть сделанные вручную, сделанные очень качественно, это какой-то частный проект. По письмам детским можно определить из какого региона. Выяснить, кто перевозил, и так выйти на злоумышленников, которые всё это выкинули на помойку. Это просто омерзительная ситуация», – подчеркнул он.

По словам Живова, просто сбросить груз водитель не мог – он транспортируется на паллетах, объем большой, и здесь нужна была помощь погрузчика.

«Поэтому на испугавшегося что-то водителя это не похоже. Должно в этом разбираться МВД местное или федеральное. Последствия, в первую очередь, репутационные. Я не уверен в том, что можно будет кого-то привлечь к ответственности. Если помощь шла официально, у губернатора были накладные, можно привлечь к уголовной ответственности. А если это была частная помощь от какой-то группы, то там будет сложнее. И это бьет по репутации фронта, по репутации получателей, которым люди собирают деньги, собирают помощь, некоторые последние деньги отдают, а все оказывается на помойке. Поэтому надо тщательное публичное расследование провести, и всех виновных к какой-нибудь ответственности привлечь, чтобы такая история не повторялась», – считает эксперт.