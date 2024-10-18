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Министры иностранных дел стран Нордико-балтийской восьмерки (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, и Эстония) откатали произвольную программу в Одессе. Репертуар незамысловатый — поглазеть на раненых в госпитале, поскорбеть у мемориала «хероям».

Но смысл, безусловно, был не в этом, а в выступлении главной «звезды» — нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги со старым хитом «Дай мильён! Ну, дай мне мильён! У-ха-ха-ха».

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К моменту визита «омерзительной восьмерки» одэсьци даже подсчитали — 48 дней беспрерывных бомбежек со стороны РФ. А Сибига иностранных дел добавил в копилку «50 обстрелов портов, 300 пострадавших объектов портовой инфраструктуры и 23 поврежденных гражданских судна».

«В Одессе особенно чувствуется российский террор, — заявил Кулеба №2 после встречи с дипломатами. — Мы показали коллегам последствия варварских обстрелов. Россия активизировала удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам. Только за последний месяц получили повреждения четыре судна с грузом зерна для Египта, кукурузы для Италии, а также гуманитарным грузом ООН для Палестины».

…вот только о двадцати погибших гражданских от «героической работы ПВО» Сибига не обмолвился. Ни словом.

Примечательно, как украинский министр обрисовал свои выводы после встречи.

«В рамках переговоров мы достигли соглашения о дополнительных пакетах энергетической помощи, для усиления нашей стойкости в преддверии зимы. Обсудили дальнейшее улучшение обороноспособности Украины: усиление воздушного щита, а также инвестиции в нашу оборонную промышленность. Договорились об усилении санкционного давления и блокировании теневого российского флота, который не только дает возможность России зарабатывать деньги на войну, но и представляет экологическую опасность для Европы», – заявил глава МИД Украины.

Досталось от него и КНДР.

«Речь идет не о наемниках, а о подразделениях вооруженных сил КНДР, которые усилят российскую угрозу. Это вызов международному сообществу и должны последовать жесткие санкции против оси зла, которая формируется вокруг России. Мы настаиваем на отмене всех ограничений на удары по военным объектам в РФ , и я рад подтвердить, что наши гости поддерживают снятие этих ограничений для достижения военных целей. Россияне доминируют в воздухе и бомбардируют наших военных и нашу гражданскую инфраструктуру. Самое действенное — это разрешить использовать оружие дальнего радиуса действия по их территории».

Гости не остались в долгу.

«Безопасность Европы без Украины невозможна. Вы важная часть архитектуры безопасности союза. Мы будем продолжать усиливать вашу экономику и обороноспособность, в частности системы ПВО», — сказал глава МИД Швеции Мари Мальмер Стенергард.

«Мы гордимся тем, что помогаем вам защищать жизни людей и инфраструктуру. Если мы усилим оборонную систему Украины, то российские атаки будут безрезультатными», — заявил МИД Норвегии Эспен Эйде.

«Мы понимаем потребности страны в оружии, мы одними из первых начали поставки оружия Украине и готовы в дальнейшем это делать, а также блокировать российские активы», — пригрозил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен.

Ну и как же «без «главных.

«Украине должны позволить бить по целям внутри России, а страны-партнеры должны предоставлять больше оружия. Мы должны понять, что нет ни мира, ни Европы без Украины», — глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

«Визит министров свидетельствует о поддержке со стороны стран Нордико-Балтийской восьмерки в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета», — подытожил гауляйтер и борец с Пушкиным Олег Кипер.

Только завтра… Завтра он будет уже не рассуждать об «ударах по центру России», а выкладывать количество трупов — людей, которым не повезло жить и работать близ портов, в условиях, когда нацисты устанавливают ПВО даже в коровниках и конюшнях. Так всегда бывает после «пламенных встреч» нацистов с нацистами.