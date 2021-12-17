«Омикрон» наступает: Российский вирусолог надеется на клеточный иммунитет, а не антитела

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Исследования показали, что антитела после западных вакцин в 40 раз слабее нейтрализуют новый штамм коронавирусной инфекции, который стремительно распространяется сейчас по планете.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

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«В Англии, где сейчас очень активно распространяется «омикрон», оценивают срок удвоения заражений в 2,5 дня. Напомню, что до сих пор самая крутая кривая взлета заболеваний на пике вспышек демонстрировала удвоение за 3,5 – 4 дня. Это значит, что новый вариант коронавируса действительно сильный, и высоки шансы, что он вытеснит «дельту», – считает Чепурнов.

Он рассказал, что в ЮАР и Великобритании провели исследования именно по активности нейтрализующих антител, то есть прицельно работающих против коронавируса.

«Так вот, оказалось, что антитела после западных вакцин в 40 раз слабее нейтрализуют «омикрон»-штамм. Получается, что важный элемент иммунной защиты спадает», – отметил ученый.

При этом он обратил внимание, что иммунная система защищает не только антителами, но и с помощью клеточного иммунитета.

«Эта часть системы, как правило, рассчитана на более консервативные механизмы коронавирусной инфекции. Поэтому есть надежда, что в целом защита от тяжелых осложнений «омикрон»-ковида у вакцинированных и переболевших будет все-таки посильнее, чем показали неутешительные результаты экспериментов с антителами», – надеется вирусолог.

Ученый говорит, что пока неизвестна реальная тяжесть заболевания, вызванного «омикроном», как у привитых, так нет, предполагается, что это прояснится в течение ближайших двух недель.

Он считает, что в нынешней ситуации в первую очередь нужно прививать тех, кто до сих пор не вакцинирован или не переболел.

«Во-первых, есть надежда на защитную силу клеточного иммунитета, даже если антитела будут давать более слабую нейтрализацию вируса. Во-вторых, эксперименты западных разработчиков вакцин показали, что в короткие сроки после прививки антитела слабеют не настолько сильно, дают гораздо лучшую защиту от «омикрона», чем в более поздние сроки», – резюмировал Чепурнов.