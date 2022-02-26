Омикрон не Дельта – Аксёнов отменяет QR-коды для крымчан

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С понедельника 28 февраля в Крыму отменят обязательные QR-коды для посещения торговых центров и других общественных мест.

Изменения в режим повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса анонсировал глава региона Сергей Аксенов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этой же даты отменяются режим самоизоляции для граждан 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями, а также рекомендации по организации удаленной работы, – написал Аксенов в своем telegram-канале. – С 11 марта возобновляются плановая амбулаторная медицинская помощь, диспансеризация и проведение профосмотров».

QR-коды уже отменяли в Крыму в канун новогодних праздников, но вернули с 17 января, когда кривая заболеваемости коронавирусом пошла вверх. Сейчас при ежесуточной регистрации свыше 1 тысячи случаев в сутки ситуация считается не столь тяжелой – штамм “омикрон” легче переносится и дает естественный иммунитет.