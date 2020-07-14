ОМОН подавил бунт гастарбайтеров на заводе «Газпрома»

14.07.2020, Москва, Вадим Егоров

ОМОН-у удалось подавить бунт трех сотен рабочих, преимущественно узбеков, разгромивших офис турецкой компании «Ренессанс Хэви Индастрис», занимающейся строительством Амурского газоперерабатывающего завода.

В целом на предприятии, входящем в холдинг «Газпром», работают 13,5 тысяч рабочих из Центральной Азии.

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По имеющейся информации конфликт на турецком предприятии-подрядчике произошел из-за того, что местные рабочие не получали зарплату на протяжении последних трех месяцев.

Когда двое из них отправились к руководству компании, чтобы разобраться с ситуацией, их просто уволили, что послужило катализатором для волнений. Впоследствии разъяренные гастарбайтеры начали громить офис турецкой фирмы и оргтехнику, всего в бунте приняли участие три сотни человек.

«Участники задержаны правоохранительными органами, проводится расследование, – прокомментировали ситуацию в руководстве Амурского газоперерабатывающего завода. – Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации».

При этом, судя по видео, правоохранителям с трудом удалось утихомирить бунтарей.

Раньше занятых на строительстве селили в расположенном неподалеку от возводимого объекта городе Свободный, однако из-за того, что те постоянно провоцировали конфликты с местными жителями, для них построили автономный стройгородок.

Это не первый массовый бунт, произошедший в этом году на предприятиях – подразделениях «Газпрома». Так, 28 апреля, бунтовали вахтовые рабочие Чаяндинского месторождения в Якутии из-за условий труда и отсутствия внятных карантинных мер.