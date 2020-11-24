Омский губернатор предложил парню с берёзы высокую общественную должность

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Омской области подарили студенту, прославившемуся тем, что ловил интернет на березе, специальную антенну и модем.

Об этом сообщает Mash, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос по устранению цифрового неравенства для меня решили, но интернета нет и в трех соседних селах», – отреагировал на подарок Алексей Дудоладов.

Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков предложил Дудоладову войти в общественный совет по ликвидации цифрового неравенства.

«Я предлагаю, раз уж вы эти вопросы поднимаете, войти в общественный совет при областном министерстве промышленности и связи. И заняться этой общественной деятельностью. То есть, контролировать, как сегодня ведется программа по устранению цифрового неравенства и прямо мне напрямую докладывать, что происходит, не стесняясь», – сказал Бурков.

Напомним, житель села Станкевичи Омской области Алексей Дудоладов выложил в TikTok обращение к губернатору, которое записал прямо на березе, с которой он ловит интернет.

На обращение отреагировали в Совете Федерации. Спикер Валентина Матвиенко призвала «снять российских граждан с берез».