«Он безумно устал»: доктор Комаровский обеспокоен психикой Зеленского

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Медицина, Политика, Украина


Украинский президент Владимир Зеленский находится в хроническом стрессовом состоянии, с трудом соображает и не получает адекватную информацию.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский президент Владимир Зеленский находится в хроническом стрессовом состоянии, с трудом соображает и не...

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Ведущая попросила прокомментировать впечатления от большой пресс-конференции Владимира Зеленского.

«Мне не понравилось психическое состояние президента. Я вижу: он очень возбуждён, у него эмоциональный недосып. Он эмоционально очень взвинчен. Это констатация факта – он безумно уставший», – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что президент находится фактически в информационном вакууме и окружён людьми, которым не может доверять.

«Совершенно очевидно, что у него большое количество информации, которую он с трудом переваривает. А когда тебе не хватает времени, то очень важные куски информации ты воспринимаешь так, как они будут тебе преподнесены.

То есть надо иметь в окружении людей, которым ты доверяешь на сто процентов. А она сам сказал, что у него всего пять менеджеров, на которых он может положиться. Это меня очень сильно волнует», – подытожил врач.

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