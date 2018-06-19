19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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“Он больше не украинский боксер” – в Киеве началась травля боксера Усика

Украинские националисты отказываются признавать чемпиона мира по боксу Александра Усика своим после его согласия провести чемпионский поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер УНА-УНСО Назар Приходько

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По его словам, после чемпионата мира по футболу в России проведение крупного боксерского поединка должно быть также бойкотировано украинцами.

«Большинство моего сегмента Фейсбука со мной включительно бойкотирует ЧМ-2018 в России. В это же время боксер Усик сразится с российским чемпионом Гассиевым в Москве 21.07.2018. То есть состоится очередная демонстрация наличия в Украине двух параллельных реальностей, когда для одних есть война, Россия-агрессор, убиты и ранены украинские воины и мирные жители, а для других этого всего бы и нет, зато есть футбол и бокс в Москве”, – возмущается националист.

Он предлагает работать, увеличивая количество своих сторонников.

“Для меня, после этого решения Усика, – он НЕ украинский боксер, но главная моя задача состоит не в этом личном внутреннем признании, а в том, чтобы так считал еще хотя бы один человек, который сейчас так не считает. Так и изменим ментальность, страну и государство, начиная с отношения к второстепенным вещам и заканчивая основополагающими. Работаем», – пишет Приходько.