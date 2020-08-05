05.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Он больше никому не нужен»: США не будут спасать Зеленского – эксперт


В скором времени на Украине произойдёт новый госпереворот и передел власти, потому что Владимир Зеленский больше не нужен на посту президента ни народу, ни истеблишменту, ни зарубежным «партнёрам».

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Зеленским раскачивают ситуацию, потому что он давным-давно перестал приносить пользу хоть кому-то. Даже люди, которые с ним работают, вроде Ахметова или Пинчука, в состоянии работать и с кем-нибудь другим.

В конце концов, до этого они работали и с Порошенко, работали и с Януковичем, с Ющенко, с Кучмой. Будут работать и с кем-то после Зеленского, ничего страшного для них не произойдёт.

Для них важно, чтобы президент выполнял свою функцию – чтобы он был достаточно сильным для продавливания нужных законов и чтобы он оттягивал на себя общественный негатив.

Зеленский настолько переполнен общественным негативом, что уже давно ничего на себя оттягивать не может. Кроме того, он достаточно глуп и не профессионален для того, чтобы выступать в последнее время с абсолютно бредовыми идеями.


Он стал проявлять полную неадекватность, недовольных много, ситуация полностью разбалансирована. Критическая масса желающих снести Зеленского уже создана, и рано или поздно его будут сносить», – сказал он, добавив, что на Украине обещают устроить госпереворот осенью этого года.

Ростислав Ищенко подчеркнул, что в случае какого-либо переворота США также не станут даже пытаться спасти Владимира Зеленского, потому что Вашингтону без разницы, кто управляет Украиной.

«А в США вопрос: «Поменяем мы Зеленского. или не поменяем, а чего мы этим сможем добиться?». Потому что на Украине ничего не меняется не только для народа Украины, но и для Соединённых Штатов. Так зачем напрягаться, туда влезать, тратить ресурсы, если и так и так ничего не меняется.

Поэтому единственное, за чем пока ещё присматривает группа Сороса – это чтобы Коломойский не смог договориться с трампистами и получить индульгенцию в США. Потому что, если он сможет свободно перемещаться по миру и вернёт себе «ПриватБанк», то это будет огромный удар по авторитету и дедушки Сороса, и для Демпартии», – резюмировал эксперт.

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