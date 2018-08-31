31.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Война, Донбасс, Политические убийства, Украина
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«Он был целью номер один»



О многих покушениях на Захарченко не сообщалось в СМИ. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже можно эту информацию огласить. Были такие периоды, когда за одну неделю спецслужбы ДНР и его личная охрана предотвращали от трех до пяти покушений. Такой период был накануне последнего Нового года. Только в июле было два покушения. Не обо всех рассказывалось СМИ, чтобы не поднимать панику. Велась определенная игра спецслужб. Но он был целью номер один», – сказал Пегов.

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