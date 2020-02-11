«Он – что, Нострадамус?» – Тягнибок припомнил Зеленскому Давос

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда действуют так, как будто рынок земли уже давно открыт и можно свободно торговаться с иностранцами.

Об этом во время общения с журналистами заявил лидер националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя власть показала свою лживость, показала, что у них нет намерения советоваться с людьми. Потому что, с одной стороны, Зеленский обещал всем, что будет референдум, хоть мы, «свободовцы», всегда выступали за то, что если референдум – то не только по вопросу допуска иностранцев к рынку земли, но и вообще украинцы должны бы сказать, за или против такого рынка. С этого стоило бы начинать», – негодует Тягнибок.

«А что касается иностранцев, референдум ещё не состоялся, даже не назначена его дата, парламент ещё не одобрил никакого решения, а Зеленский уже, где можно и где нельзя, в частности, в Давосе недавно, приглашает иностранцев приезжать сюда и скупать украинскую землю. Говорит, давайте, чем быстрее приедете, тем дешевле получится скупить украинские земли и украинские стратегические предприятия.

Он – что, Нострадамус? Откуда он знает, какое будет решение референдума? То есть, они уже для себя одобрили какие-то политические решения, наплевали на мнение людей и делают, что считают нужным», – возмутился националист.