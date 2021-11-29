«Он интеллектуал»: Собчак бросилась на помощь Чубайсу, обвалившему российскую экономику

Феерический крах детища Анатолия Чубайса «Роснано» (компания, в которую было вложено 200 млрд руб, отказалась платить по долгам) повлек за собой резкий обвал курса рубля на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи упал в итоге на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой страновой кредитный рейтинг.

На этом апокалиптическом фоне «виновник торжества» демонстрировал показательную беззаботность. С журналистами встречаться отказывался, а в соцсетях писал об искусстве. Когда Чубайса все-таки подловили корреспонденты на малоизвестном форуме социальных инвестиций «Родные города», он в грубой форме порекомендовал обращаться «к тем уродам, что это придумали, в погонах и без».

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Что имел в виду «отец ваучера» понять невозможно. Разве люди в погонах выдумали зашкаливающе высокие зарплаты и премии в Роснано, исчезнувшие в оффшорах средства госбюджета, выделенные на производство российских электронных книг («наш ответ Apple») и многие другие провальные проекты (подтвержено ревизиями Счетной палаты РФ). И все это случилось еще до ухода Чубайса из созданной под него компании.

Затянувшееся молчание тех, кто должен был бы оправдываться, прервала скандальная журналистка Ксения Собчак. Она выложила на своем youtube-канале интервью с женой Чубайса режиссером Авдотьей Смирновой. На презентации ее сериала «Вертинский» перекинулась Собчак парой слов и с Анатолием Борисовичем. Мероприятие состоялось еще в сентябре, но интервью-то вышло через неделю после скандала с Роснано, однако о нем не было сказано ни слова. Вместо этого Смирнова пропела оду мужу.

«Он относится к интеллектуальной элите, хотя сам склонен, на мой взгляд, недооценивать свои возможности. Он ставит очень многих интеллектуалов выше себя», – говорит Смирнова.

При этом Собчак заявляет, что Чубайс должен был получить звание Героя России «за то, что он взял на себя ненависть всего русского народа, совершив в тех предлагаемых обстоятельствах просто героический поступок».

Сама Смирнова относится к Чубайсу «с уважением и восхищением».

«Я вчера приехала со съемки. Он заказал ужин, он ухаживал за мной, как в ресторане, а потом делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Когда я снимаю, я из быта выпадаю, и мой занятой государственный муж приезжает ко мне на съемки. Он очень надежный человек. Вся моя группа к этому привыкла. Когда у моих друзей проблемы, он всегда поможет – кому деньгами, кому советом, кого надо устроит к врачам», – рассказывает любящая жена.

Собчак с энтузиазмом подтверждает отзывчивость Чубайса, который всегда ей перезванивает по телефону и отвечает подписчикам в соцсетях. Она интересуется, почему Чубайс реагирует на критику пафосными роликами в интернете.

«Он со спокойным терпением относится к той ненависти и тем помоям, которыми его поливают, но какие-то вещи возмущают даже его. И тогда он поднимает голос. Он не железный. Он не верит в то, что есть на свете справедливость, но ему ее конечно хочется», – отвечает Смирнова.

Сам Чубайс «скромно» заявляет Собчак, что все хорошее и плохое происходит в России благодаря ему.

«К России сегодняшней я имею отношение. Кто-то меня проклинает… Поэтому у меня особое отношение к стране. Я виноват или наоборот. Я как-то замешан в том, что она является такой, какой она является сейчас. Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому что я так это воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали. И все хорошее, происходит тоже в связи с тем, что мы сделали. У меня искажено восприятие», – признается Чубайс.

Истинный портрет этого человека все-таки проявляется в интервью – уже не политической его части. Говоря о том, почему они не усыновляют детей, Смирнова признается, что ее муж детей не любит.

«Анатолий Борисович вообще не любит детей, потому что они всегда кричат в самолете. Ему действительно «везет». Если Чубайс садится в самолет, можешь не сомневаться, что прямо за ним будет кричать ребенок. Чубайс их притягивает. Видимо младенцам становится плохо рядом с ним», – рассказал Смирнова.

И Чубайс, и Собчак относятся к лагерю так называемых «сислибов». Поговаривают, что Роснано стала кормушкой для этой публики. Да и фильмы Смирновой спонсирует сам Чубайс, дочь и зять Бориса Ельцина, олигарх Роман Абрамович. Собчак посвятила Чубайсу песню. Вся эта тесная компашка похоже понимает, что скандал, сопровождающий крах Роснано, затронет в той или иной степени их всех.

«Атака на Анатолия Чубайса, “рыжего кардинала” либеральной политики – явный признак не просто ослабления позиций этой элитной группы, но и возможный ее закат. Давний соратник Путина и последний неофициальный переговорщик с Вашингтоном рискует окончательно покинуть “кремлевский Олимп”. Вместе с ним зачистить могут и остатки прозападных “сислибов”», – написал в своем телеграм-канале полулиберальный политолог Илья Гращенков.