Он меня загонял по всему глобальному Югу – Бербок жалуется на Путина

Елена Острякова.  
18.10.2024 18:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 771
 
Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия собирается напасть на Германию к концу десятилетия.

Об этом в Бундестаге заявила министр иностранных дел Германии Аналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия собирается напасть на Германию к концу десятилетия. Об этом в Бундестаге заявила министр...

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«Мы наблюдаем, что угроза гибридной войны не является случайностью. Это стратегия, и с каждым днем она становится все более опасной, потому что главная цель Путина не достигнута. Он намеревался не только захватить Украину, но и напасть на нас как на демократии, как на свободный мир… с утверждением, что НАТО виновато в этой войне», – вещала Бербок.

Она пожаловалась на то, что Путин вынуждает ее вести «изнурительную дипломатию» со странами глобального Юга, которые настроены против Запада.

«Он намеревался настроить НАТО и, следовательно, нас, европейцев, против глобального Юга. Одним из наших самых больших успехов за последние два года было то, что мы не просто считали себя свободной либеральной страной, но укрепили свое единство для мира, основанного на правилах», – сказала Бербок.

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