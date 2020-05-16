«Он не имеет границ!» – киевские «мыслители» искали рецепт спасения от Русского мира

16.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за своей политической культуры РФ нацелена на постоянное расширение своих территорий, ведь, как известно, «у России нет границ».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский философ и политолог Владимир Ермоленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская политическая культура экспансионистская по своей природе. Путин сам определял её как медведя, который защищает свою Тайгу, но одновременно и расширяет свои территории. Именно это объясняет так называемую концепцию русской цивилизации.

Именно поэтому такие, как Дугин и Ладинский так часто говорят о России не как о нации, а как о цивилизации, поскольку принцип цивилизации в том, что она не имеет границ. Русский мир не имеет границ, он выживает только за счёт экспансии», – рассуждает украинский «мыслитель».

В свою очередь, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк возмутился тем фактом, что российский президент Владимир Путин, кроме всего прочего, управляет ещё и умами украинцев.

«Путин контролирует 50% всех новостных каналов Украины. А это означает, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев. То есть цель Путина не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду, принести хаос на Украину и в западный мир. Цель Путина – подорвать доверие к лидерству, лидерам и к ценностям.

И мы должны с этим бороться нашей собственной правдивой информацией, свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми СМИ», – нашел рецепт Яценюк.