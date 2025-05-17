«Он не из мужской мошонки»: Сербский Жириновский обвинил главу МИД страны в русофобии

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Выступая в эфире телеканала K1, председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель обрушился с уничижительной критикой на министра иностранных дел Сербии Марко Джурича.

По мнению политика, глава внешнеполитического ведомства пытался поссорить Белград и Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нападаю на министра Джурича. Почему? Потому что он действует против России и потому что он сказал, что за протестами в Сербии стояла Россия… Он виноват в голосовании Сербии в ООН против России. Даже американцы проголосовали против этой антироссийской резолюции, а Сербия проголосовала за нее. Поэтому Вучич публично извинился. Он так же был за Байдена», – завил Шешель.

Ведущий Драго Йованович попытался возразить гостю, заметив, что «те, кто что-то реально делают, могут совершать ошибки».

«А что он делает? Ошибка подкралась к нему незаметно, и он поссорил нас с Россией? Если бы не извинения Вучича, кто знает, что бы произошло… Джурич некомпетентен. Абсолютно некомпетентен. За ним идёт невероятно негативный шлейф. Обратите внимание него манеру себя вести: он выглядит так, будто выпал из киндер-яйца, а не из мужской мошонки. Есть ли в мире ещё министр, который выглядит подобным образом?», – парировал лидер радикалов.

Основателя Сербской радикальной партии Воиславп Шешеля нередко называют «сербским Жириновским» за эксцентричный и бескомпромиссный характер и обострённый патриотизм. В начале 90-х он стал координатором сербских добровольцев, отправлявшихся из Югославии воевать за непризнанную Республику Сербская Краина в Хорватии. Более 11 лет провел в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого МТБЮ. Ему вменяли руководство сербскими добровольческими формированиями во время балканских войн и преследование несербских жителей.

12 ноября 2014 года был условно освобождён из предварительного заключения по состоянию здоровья (по причине появившегося в гаагских застенках онкологического заболевания) и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года полностью оправдан Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменён, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведённых ранее под стражей.

Марко Джурич родился в сербо-еврейской семье, детство и юность провёл в Израиле, а политическую карьеру начал в созданной на деньги Сороса молодёжной организации «Отпор», ставшей одной из основных сил первой цветной «Бульдозерной революции», сместившей Слободана Милошевича.