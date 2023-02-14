«Он не хочет» – Арестович объяснил, почему Байден не едет в Киев

Вадим Москаленко.  
14.02.2023 23:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Официальный Белый дом не пускается в окончательно тесные отношения с Киевом, чтобы оставить себе лазейку для диалога с Москвой на случай проблем во взаимоотношениях с Китаем.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил бывший советник офиса президента Украины, киевский пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный Белый дом не пускается в окончательно тесные отношения с Киевом, чтобы оставить себе...

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Ведущая отметила, что Байден чуть ли не единственный из основных «антипутинских акторов», кто не был на Украине.

«Они же оставляют лазейку для России, потому что желание использовать Россию как антикитайскую историю – никуда не делось. Оно довольно сильно, и в случае будущего столкновения с Китаем или текущей холодной войны с Китаем вопрос позиции Москвы как возможного фактора сдерживания – ему 600 лет, этому вопросу. Россия или Московия, которая сдерживает движение из Азии. А для этого, они считают, что не нужно делать каких-то крайних действий, когда совсем уже все пути отсекут», – трепался Карамелька.

«Это американская политика – сочетание жёсткой прагматики с очень жёстким давлением по вопросам «когда вы защитите наши интересы». То есть – они прямо устами Бена Ходжеса говорят ударить ядерным оружием по Украине, уничтожив всю российскую армию на территории Украины, включая Крым, а вот ехать Байден не хочет в Киев при этом. Ну, значит, так», – заключил Арестович.

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