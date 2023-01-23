«Он не виноват в этом, он дурачок», – в Думе защищают айтишников, испугавшихся СВО

России нужно приложить все усилия, чтобы удержать в стране и не допустить отъезда из страны айтишников, не поддерживающих СВО, а уехавших – постараться вернуть.

Об этом в ходе дебатов в рамках дискуссионного клуба «Справедливый четверг» заявил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку я в Комитете по информационным технологиям, столкнулись с тем, что куча айтишников переехало. Это люди, которые Донбасс на карте не найдут, которые ни одного стихотворения Пушкина не знают. Которые учились в физмат школах и так далее, им литературу, историю толком не преподавали. Это такая установка была, это государство сделало. Конечно, это была ошибка государства. Государство, если ошибку совершило, лучше пусть на себя обратит внимание и исправит, сделает так, чтобы и в физмат школах, и университетах у нас преподавали историю, обществоведение, литературу, русский язык, географию и прочее, чтобы они понимали, где они живут. А то они живут в стране цифр, математики и так далее. Для него Родины нет никакой. Но мы его так воспитали в этой физмат школе. Он не виноват в этом, он дурачок, ему свистнули, какой-то блогер: «Срочно бежать, тебя мобилизуют!», и он убежал. Тем более, ещё ему отрубили «Фейсбук»* (Соцсеть, принадлежащая запрещённой в России организации), ещё что-то отрубили, он скажет: а завтра весь интернет отрубят, как я работать буду? А он только в интернете работает. И вот, они уехали туда», – сказал Матвейчев.

Он на простом примере пояснил, как можно бы было сделать, чтобы остановить отток мозгов из страны.

«Сидит у меня один знакомый предприниматель, а у него сто человек этих айтишников, и он говорит: «У меня из них десяток есть таких, которых и Билл Гейтс, и «Боинг» на работу приглашают. Если мы сейчас этих людей отпустим, а если мы ещё и их оскорбим, я боюсь их просто отпускать, потому что они по квалификации могут взломать наши спутниковые группировки, сбербанки, все наши ТВ, ещё что-то. Вы этого хотите? У вас ребят сколько погибнет после того, как они взломают какие-то группировки?» Эти люди безопасность и обеспечивают, это как раз наша безопасность», – утверждает Матвейчев.

Депутат призвал не считать испугавшихся айтишников предателями и врагами.

«Об этом надо думать, что мы хотим сделать врагами людей, которые носят такие квалификации, обозвав их предателями, когда он таковым – предателем – ещё не является, но он потом так нам навредит! Просто будет те же самые данные наших бойцов воровать и продавать их украинцам, а те будут кошмарить их жён и детей. Это самая дешёвая операция, здесь не надо «Сбербанк» ломать. Поэтому надо соизмерять опасности и прочие риски. И то, что предприниматель мой знакомый удержал этих всех людей, повысив им зарплату и так далее, они сидят сейчас в центре Москвы, а не где-то в Дубае, я считаю, ему памятник надо за это поставить. И Минцифры наше удержало, когда дало им и бронь, и кучу всяких льгот и прочее. И правильно дала, и дальше будем давать, чтобы они никуда. Мы, государство, совершили ошибку, что воспитали их не патриотами, срочно перевоспитывать и срочно вводить в школы вводить все эти истории, обществоведения, литературы и так далее, чтобы у них всё это формировалось», – предложил Матвейчев.