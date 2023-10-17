«Он недоумок»: Тука откровенно полощет Зеленского в украинских эфирах
Президент Украины Владимир Зеленский способен только зачитывать с бумажки написанный специалистами текст.
Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский действительно научился читать тексты, которые пишут его спикеры. И ему не просто так советовали избегать открытых онлайн общений с журналистами. Потому что разница между Зеленским, который читает написанные тексты, и живым недоумком Зеленским настолько разительная.
И то, что он каждый день читает те тексты, которые пишут ему его спикеры, меня давно не интересует. Я вообще не смотрю это, они просто пустые. Человек просто читает тексты, так зачем тратить на это время?» – сказал Тука.
Он возмутился, что Зеленский регулярно «переобувается» и меняет позицию на противоположную, да и как руководитель показал себя ничтожеством.
«Причём вчера тексты писались одни под заказ, сейчас пишут диаметрально противоположные. Ещё недавно этот человек читал с бумажки тексты, которыми пыталась убедить, что американцы пугают инвесторов.
Этот человек свернул производство украинских ракет. Это тот самый человек, который сейчас рвёт на груди вышиванку. Да ему три копейки в базарный день цена, зачем на него тратить столько времени и внимания», – подытожил бывший чиновник.
Спасибо!
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