«Он недоумок»: Тука откровенно полощет Зеленского в украинских эфирах

Президент Украины Владимир Зеленский способен только зачитывать с бумажки написанный специалистами текст.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский действительно научился читать тексты, которые пишут его спикеры. И ему не просто так советовали избегать открытых онлайн общений с журналистами. Потому что разница между Зеленским, который читает написанные тексты, и живым недоумком Зеленским настолько разительная.

И то, что он каждый день читает те тексты, которые пишут ему его спикеры, меня давно не интересует. Я вообще не смотрю это, они просто пустые. Человек просто читает тексты, так зачем тратить на это время?» – сказал Тука.