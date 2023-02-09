«Он очень любил «Аэрофлот»: одному из самолётов российской авиакомпании дадут имя Жириновского

Елена Острякова.  
09.02.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Авиация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Компания «Аэрофлот» рассмотрит возможность назвать один из своих самолетов именем основателей ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Компания «Аэрофлот» рассмотрит возможность назвать один из своих самолетов именем основателей ЛДПР Владимира Жириновского....

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«Владимир Вольфович очень любил «Аэрофлот», хвалил эту авиакомпанию и очень часто пользовался услугами именно «Аэрофлота». Мы надеемся, что наше предложение, чтобы именем Жириновского был назван один из воздушных бортов, в ближайшее время реализуется», – сказал Нилов.

Он не уточнил, будет ли это самолет российского производства, но признал, что гражданская авиация России находится в бедственном состоянии.

«Есть ли у нас своя собственная гражданская авиация? К большому сожалению, долгое время мы ориентировались на самолеты, которые производились за границей. Сегодня из-за санкций мы столкнулись с проблемой, когда необходимо искать детали, новые воздушные суда для того, чтобы пополнять парк, и в экстренном порядке развивать производство своих воздушных судов», – сказал Нилов.

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